الدمام 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد بحضور كل من مؤسس الجائزة عبداللطيف الفوزان، ورئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد عبدالله الفوزان، والأمين العام للجائزة الدكتور مشاري النعيم.وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجائزة عبداللطيف الفوزان على الإسهامات في رفعة بيوت الله, مبيناً أن هذه المبادرة ستسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المسجد، مشيداً بالموسوعة كونها ستكون مرجعاً مهماً لكل المهتمين بتصاميم وعمارة المساجد على مستوى العالم.وتتكون الموسوعة من ثلاثة أقسام رئيسية: "موسكبيديا" وهي موسوعة البيانات المعمارية في جميع أنحاء العالم وتحتوي على كل المعلومات والمخططات المعمارية والصور والأشكال للمساجد، و"أسفار" التي تعدّ قاعدة البيانات للكتب والمراجع والأبحاث والمواد المرئية والمسموعة الخاصة بعمارة المساجد، و"منابر" وهي قاعدة البيانات الخاصة بجميع المعمارين والباحثين وأرباب المهن العاملين في عمارة المساجد المعمارية.يذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد انطلقت في عام 2011 وهي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة تُعنى بعمارة المساجد في أنحاء العالم.// انتهى //17:39ت م0113