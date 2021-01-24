بيروت 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ دورية تابعة للجيش الإسرائيلي عمادها حوالي 15 عنصرا حاولت اختطاف مواطن لبناني هو شقيق الراعي حسن زهرة الذي خطفته من حوالي 10 أيام، لكن محاولة اليوم باءت بالفشل وتمكّن الراعي من الفرار، فعمدوا إلى فتح البوابة الفاصلة عند الأراضي اللبنانية المحررة، وبحثوا في المنطقة القريبة من الحدود، وسرقوا عددا من الماشية وعادوا أدراجهم.ولفتت الوكالة النظر إلى أنه تزامنا مع ذلك كان الطيران الحربي الإسرائيلي خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا المحتلة، منفذا طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا والعرقوب، مرورا بسماء مرتفعات جبل الشيخ راشيا الوادي والبقاع الغربي، ووصولا حتى سماء مدينة صيدا، بعدما قطعت مسافة كبيرة من أجواء مختلف مناطق الجنوب.// انتهى //18:06ت م0114