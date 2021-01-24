إسلام آباد 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 532412 حالة، منها 34628 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1981 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486489 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11295 حالة وفاة.// انتهى //18:09ت م0116