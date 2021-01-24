الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي أبها والقادسية الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في إطار الجولة الجولة الـ 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل أبها الهدف الأول عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب "صالح العمري" وفي الدقيقة 41 أضاف اللاعب "سعد بقير" الهدف الثاني لأبها، فيما سجل القادسية الهدف الأول عند الدقيقة 50 عن طريق اللاعب "حسن العمري"، ليضيف زميله "كارلوس أندريا" الهدف الثاني عند الدقيقة 59.// انتهى //18:15ت م0119