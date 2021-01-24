رام الله 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 533 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و11 وفاة، و740 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانظر إلى وجود 81 مريضا ، بينهم 71 مصابا في غرف العناية المركزة، منهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:34ت م0121