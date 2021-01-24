الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسانطلقت أولى جولات تحدي كأس "ROTAX" السعودية على حلبة "FunXtreme" بميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية أمس، بمشاركة نخبة متسابقي الكارتينج في المملكة ودول الخليج العربي تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وتتألف البطولة -التي تعدّ الأولى من نوعها على المستوى المحلي من ثلاث جولات وتستمر - حتى 19 يوليو القادم.وشهدت الجولة منذ بدايتها منافسة قوية، حيث بدأ ذلك بوضوح منذ مرحلة التصفيات لتحديد مراكز المنطلقين، واستطاع خالد الزايد حسم لقب الجولة لصالحه في فئة " Senior" ، فيما حل خالد شلش في المركز الثاني وعمر الدريعان في المركز الثالث، أما في فئة "Master" حل إيلي الحلو أولاً وجاء بندر الشمري ثانياً، وفي فئة "Junior" حصل طلال نغلي على المركز الأول وأحمد السيسي على المركز الثاني وعبدالإله الطيب في المركز الثالث.وعقب التتويج عبّر مدير السباق المهندس متعب الصقهان عن سعادته لمستوى التنظيم والندية، مشيراً إلى أن البطولة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تثقيف المجتمع برياضة السيارات، وتحفيزه على ممارستها في الأماكن المخصصة لسلامة الفرد والمجتمع، كما تعمل على جذب سائقين محترفين والمواهب الوطنية والعمل على تطويرها للوصول للمنافسات العالمية ضمن موسم بطولات عام 2021.// انتهى //20:20ت م0131