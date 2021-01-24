الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستغلب فريق الرائد على مستضيفه فريق الفتح في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للرائد الهدف الأول اللاعب "أرنود ديوم" عند الدقيقة 22، ليضيف زميله اللاعب "محمد السهلي" الهدف الثاني عند الدقيقة 94.// انتهى //20:21ت م0133