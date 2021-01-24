القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسفاز منتخب بيلاروسيا على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 30 - 26، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب البيلاروسي إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما ظل المنتخب المقدوني بلا رصيد من النقاط في المركز السادس، ليودع المنتخبين البطولة من الدور الرئيسي.// انتهى //21:23ت م0140