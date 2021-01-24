الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ11 للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.وتكوّن السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط 1200 متر، ففي الشوط الأول والمخصص للأفراس (مفتوح)، فازت بالمركز الأول الفرس "عودية" لإسطبل غازي الثبيتي، وفي الشوط الثاني المخصص للحصن وأفراس (ثالثة ٣/١)، فاز بالمركز الأول الحصان "عناية الخبير" لإسطبل عبدالله العبدالمنعم، فيما فاز بالشوط الثالث (مفتوح) الحصان "يبعد" لإسطبل كاتب الثبيتي.وسلّم مدير إدارة تعليم محافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي؛ كأس دعم نادي سباقات الخيل لمالك الفرس "ذكرتك" لإسطبل ثنيان الثنيان، بعد تحقيقها المركز الأول في شوط الكأس (الشوط الرابع)، المخصص للجياد (مفتوح مواليد ٢٠١٨م)، ومسافته 120 متر .// انتهى //21:59ت م0150