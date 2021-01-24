عمّان 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسعقد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اليوم، اجتماعًا تشاوريًا (عن بعد) لبحث الخطوط العريضة للبطولات والأنشطة المدرجة على أجندة الاتحاد للعام الحالي.وشارك بالاجتماع المدراء الفنيين ومسؤولي الكرة النسوية في الاتحادات الأعضاء.وأجمع المشاركون على ضرورة أن تتوافق أجندة نشاطات الاتحاد لعام 2021 مع برامج ونشاطات الاتحادين الدولي والقاري من جهة، وكافة الاتحادات الأهلية في الإقليم من جهة أخرى.وتضمنت أجندة الاتحاد تنظيم أربع بطولات للذكور في عام 2021، وبطولة تحت سن 23، وبطولتا الناشئين والشباب، والبطولات النسوية المختلفة، بانتظار حسم المواعيد بشكل نهائي.// انتهى //22:23ت م0154