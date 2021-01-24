القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستعادل منتخب مصر مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 25 - 25، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاه بملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.بهذه النتيجة، نجح منتخب مصر في التأهل لدور الثمانية بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة مؤقتاً في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة السويد وروسيا، كما رفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.// انتهى //23:12ت م0157