أديس أبابا 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسرحبت مفوضية الاتحاد الأفريقي بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية التي صوت لصالحها قرابة ثلثي دول العالم عام 2017 حيز التنفيذ.وأفاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد في بيان، أن هذا الحدث التاريخي العالمي يؤكد مجددًا التزام الاتحاد الأفريقي تجاه تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.وشدد موسى فقي على أن المعاهدة مساهمة مرحب بها إزاء تحقيق السلام والأمن على الصعيد العالمي من خلال نزع السلاح النووي، مشيرًا إلى المساهمة القوية التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في العملية المؤدية إلى التفاوض على هذه المعاهدة واعتمادها، وأن هذه المعاهدة تتماشى مع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا "معاهدة بليندابا".وأكد التزام الاتحاد الأفريقي بدعم الدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق تطلعات أفريقيا سلمية وآمنة، على النحو الوارد في أجندة القارة 2063.// انتهى //23:14ت م0158