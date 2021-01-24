واشنطن 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 171,844 إصابة مؤكدة و 3,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 24,876,261 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 416,010 حالة وفاة.انتهى //23:33ت م0159