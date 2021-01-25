رياضي / منتخب النرويج يفوز على نظيره الايسلندي في كأس العالم لكرة اليد
الاثنين 1442/6/12 هـ الموافق 2021/01/25 م واس
القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس
فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على نظيره الايسلندي بنتيجة 35 - 33، في المباراة التي جمعتهما اليوم ،ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.
وبهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 8 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة فرنسا والبرتغال، فيما جاء المنتخب الايسلندي في المركز الخامس برصيد نقطتين.
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