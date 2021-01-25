برازافيل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأعلن رئيس الكونغو برازافيل، دنيس ساسو نغيسو، عن ترشحه لعهدة رئاسية جديدة خلال الانتخابات المقررة في 21 مارس المقبل.وقال الرئيس الحالي نغيسو - الذي قضى 36 عامًا في سدة الحكم- إنه "سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".وأكد أن الدولة والحكومة ستشارك في إحلال السلام لمواصلة المسيرة نحو التنمية، متعهدًا بأن تتم عملية الاقتراع بكل شفافية.// انتهى //00:19ت م0163