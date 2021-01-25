جيزان 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى رجل الأعمال علي خمج ، وأمام وخطيب جامع الأميرة صيته بجـــازان موسى خمج، في وفاة والداتهما ، وإلى مدير إدارة شؤون اللجان بإمارة جازان شوقي العثاثي في وفاة والده ، - رحمهما الله - إثر معاناة مع المرض .وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل ، أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.// انتهى //02:32ت م0167