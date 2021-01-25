القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسفاز منتخب فرنسا على نظيره البرتغالي بنتيجة 32 - 23، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد.وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 10 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية برفقة منتخب النرويج صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب البرتغال عند 6 نقاط في المركز الثالث.// انتهى //03:35ت م0169