القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسكسب منتخب السويد نظيره الروسي بنتيجة 34 - 20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.وبهذه النتيجة، تأهل منتخب السويد إلى دور الثمانية متصدراً المجموعة بـ 8 نقاط ، برفقة المنتخب المصري الذي تأهل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب روسيا عند 5 نقاط في المركز الرابع.// انتهى //05:18ت م0171