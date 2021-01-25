المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.// انتهى //05:33ت م0174