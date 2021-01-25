رياضي / النمسا تفوز على كوريا الجنوبية وتشيلي تكسب المغرب في مونديال العالم لليد
الاثنين 1442/6/12 هـ الموافق 2021/01/25 م واس
القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس
فاز منتخب النمسا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 36 ـ 29، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن لقاءات كأس الرئيس للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب النمسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية بدون نقاط في المركز الأخير.
وفي نفس المجموعة، تغلب منتخب تشيلي على نظيره المغربي بنتيجة 28 - 17، ليرفع الأول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المغرب عند نقطتين في المركز الثالث.
// انتهى //
05:37ت م
0175