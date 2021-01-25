الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسالمـلـك يأمـر بضــم «الإسـكان» إلى «الشؤون البلدية والقروية».برئاسة ولي العهد .. صندوق الاستثمارات العامة يقر استراتيجيته لخمسة أعوام مقبلة.ولي العهد: ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحـلي.أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية.أمير جازان يوجه بتعزيز الإجراءات الاحترازية.فهد بن سلطان يشدد على حماية المستهلك.فيصل بن مشعل: وجود اللقاح لا يعني انتهاء فيروس كورونا.أمير عسير يكرم مواطناً أنقذ طفلاً جرفته السيول.أمير الجوف يستقبل مدير التعليم.أمير الشمالية يتفقد قرية الجبهان وطلعة التمياط.ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا 29 %.معدل مشاركة المرأة الاقتصادية مستمر بالتزايد.بايدن يتحدث مع قادة بريطانيا وكندا والمكسيك.مـحـادثـات يـمـنـيـة حوثية للإفراج عن أسرى.هجوم يستهدف عناصر من الحشد الشعبي العراقي.إيران تُغيب العلماء.. والحظوة للجهلة.// يتبع //06:12ت م0002