عام / الصحف السعودية
الاثنين 1442/6/12 هـ الموافق 2021/01/25 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس
المـلـك يأمـر بضــم «الإسـكان» إلى «الشؤون البلدية والقروية».
برئاسة ولي العهد .. صندوق الاستثمارات العامة يقر استراتيجيته لخمسة أعوام مقبلة.
ولي العهد: ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحـلي.
أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية.
أمير جازان يوجه بتعزيز الإجراءات الاحترازية.
فهد بن سلطان يشدد على حماية المستهلك.
فيصل بن مشعل: وجود اللقاح لا يعني انتهاء فيروس كورونا.
أمير عسير يكرم مواطناً أنقذ طفلاً جرفته السيول.
أمير الجوف يستقبل مدير التعليم.
أمير الشمالية يتفقد قرية الجبهان وطلعة التمياط.
ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا 29 %.
معدل مشاركة المرأة الاقتصادية مستمر بالتزايد.
بايدن يتحدث مع قادة بريطانيا وكندا والمكسيك.
مـحـادثـات يـمـنـيـة حوثية للإفراج عن أسرى.
هجوم يستهدف عناصر من الحشد الشعبي العراقي.
إيران تُغيب العلماء.. والحظوة للجهلة.
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