إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم الحكومة الباكستانية على العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم الأمن الإقليمي وإنجاح عملية السلام الأفغانية.وأشارت إلى تكثيف الحكومة الباكستانية جهودها لسرعة تأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، ضمن الجهود التي تبذلها للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.وتطرقت إلى عزم باكستان على إكمال مشروع تسييج الحدود مع أفغانستان وإيران قبل نهاية العام الجاري للحد من تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.وتناقلت بدء الصين إجراءات تسريح ضخ الأموال لمشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتي يجري العمل عليها في باكستان.أفغانياً تناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 38 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن بأجزاء مختلفة من أفغانستان.// انتهى //09:10ت م0010