الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:11ت م0012