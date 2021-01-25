طرابلس 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مطلعا من رئيس المفوضية عماد السايح ، مستوى جاهزيتها للانتخابات القادمة.وتناولت رفض المجلس الأعلى للقضاء ، ما وصفه بـ”منطق المحاصصة” (مخرجات بوزنيقة) في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها على جهات ومناطق بعينها، واصفا ما حدث يعد تدخلاً سافراً في القضاء وانتهاكا صارخًا لاستقلاله وحياده .وأشارت إلى نفي عضو اللجنة العسكرية المشتركة ، مختار النقاصة، ما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية، موضحا أن اللجنة العسكرية أكدت ضرورة خروج المرتزقة فورا، مبيننا أن التأخير ليس فشلاً.ونقلت الصحف إدانة المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، بأشد العبارات للممارسات التي يتعرض لها المدنيين في ترهونة من قتل وحرق للمنازل والممتلكات، محملاً المجلس الرئاسيوحكومته المسؤولية القانونية في عدم حماية المدنيين في ترهونة، داعين البعثة الأممية والأمم المتحدة تحمل مسؤوليتهم حماية المدنيين.ونوهت إلى ترحيب جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة بالمغرب ، بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة، وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في الصخيرات.// انتهى //09:34ت م0013