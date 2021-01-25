إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسوافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا والمعروف باسم "سبوتنيك ـ في".وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أنها تأمل في وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى باكستان بحلول نهاية يناير الجاري.كما منحت الهيئة ترخيص خاص لشركة أدوية محلية لاستيراد وتوزيع هذا اللقاح في باكستان.وكانت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية قد وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "أسترازينكا – آكسفورد" البريطاني للاستخدام الطارئ في باكستان لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".// انتهى //09:43ت م0014