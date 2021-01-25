الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسرفع معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق.كما عبر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه في خدمة الدين والملك والوطن.// انتهى //09:48ت م0016