القاهرة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع.ونشرت إعلان وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد بدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصيني للفئات الأولى بالتطعيم، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، وتأكيدها أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها.وتناقلت صحف الإثنين تأكيد الحكومة السودانية أنها لن تسمح لإثيوبيا بملء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآتها، وتشديدها على أن السد يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السودانيين.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني قرب طولكرم شمال الضفة الغربية إثر استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من العمال خلال محاولتهم العبور إلى داخل الخط الأخضر.وأنبأت صحف القاهرة عن التدابير الأمنية التي فرضتها قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد بعد أيام من التفجير الإرهابي المزدوج الذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.وأبرزت ترحيب جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بالوباء تجاوزت الـ 99 مليون إصابة، فيما بلغت الوفيات 2 مليون و131 ألف حالة.// انتهى //09:48ت م0017