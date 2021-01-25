الباحة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسبلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم خلال الأسبوع الأول من الدراسة عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 56638 مستفيدا, حيث بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 5665 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 87389, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 9466 ساعة.وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 1129 بلاغاً.وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الثاني، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.// انتهى //11:16ت م0036