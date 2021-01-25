خميس مشيط 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسقدمت العيادات الخارجية في مستشفى خميس مشيط العام خدماتها لأكثر من 86 ألف مستفيد خلال عام 2020م .وأوضحت صحة عسير أن المستشفى أجرى أكثر من 72 ألف فحصاً إشعاعياً تضمنت "الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والأشعة العامة، والموجات الصوتية، وأشعة تصوير الثدي" .وأبانت أن المستشفى قام بصرف أكثر من 300 ألف وصفة طبية، وإجراء أكثر من 400 ألف فحص مخبري، فيما بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي أكثر من 15 ألف مريض، إلى جانب تنفيذ 1166 زيارة للمرضى في منازلهم عن طريق الطب المنزلي .// انتهى //11:17ت م0037