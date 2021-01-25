بغداد 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ العراقية الصادرة اليوم دعوةَ رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان الجهاتِ الأمنية إلى بذل جهود استثنائية للكشف عن مرتكبي التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف المدنيين في ساحة الطيران ببغداد الخميس الماضي, ليتسنى للقضاء القصاص منهم بموجب القانون .وحذرت صحف اليوم من مؤامرة تحاك ضد العراقيين بهدف تمزيق الهوية الوطنية, وتناولت حادثة مقتل 21 منتسبا أمنيا عراقيا على أيدي الإرهابيين في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين أمس الأول ، مشيرة إلى أن الخرق الأمني الجديد يأتي بعد يومين من التفجير الانتحاريّ المزدوج في بغداد والذي أسفر عن مقتل 32 وجرح 110 آخرين.وعرجت صحف الإثنين مجددا على المناقشات الدائرة في مجلس النواب حاليا بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021، مبرزة الاعتراضات التي أبداها عدد من نواب البرلمان بشأن عدد من موادها بخاصة المادة 47 التي رأوا فيها تفريطاً بأصول الدولة وممتلكاتها وتقويضاً لبنيتها الاقتصادية.وتطرقت الصحف إلى إعلان وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشرات التضخم لشهر ديسمبر الماضي في العراق بنسبة 3.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه ، مبرزة الارتفاع الذي شهدته العديد من السلع والبضائع بخاصة الغذائية نتيجة لهذا التضخم الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.// انتهى //11:22ت م0039