الجبيل 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسرفعت الهيئةُ الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالتعاون مع إدارة الخِدْمات البيئية وإدارة الطرق خلال الفترة من 27 ديسمبر 2020 إلى 21 يناير 2021م 306 مركبات تالفة ومهملة في أحياء مدينة الجبيل الصناعية.وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس سعيد الشهري أن الإدارة قامت بحصر المركبات المهملة والتالفة وإشعار أصحابها وإعطائهم مهلة لرفعها، مؤكداً استمرار هذه الجهود للقضاء على المخالفات والحفاظ على استدامة نظافة وجمال المدينة.وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية والقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل خطراً أمنياً وبيئياً على المدينة، مهيباً بجميع سكان مدينة الجبيل الصناعية للإبلاغ عن أي مركبة تالفة أو مهملة عبر هاتف عمليات الأمن الصناعي رقم (0133417777) ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ،وذلك إسهامًا منهم في المحافظة على نظافة مدينتهم.// انتهى //11:34ت م0040