الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسنجح فريق طبي وجراحي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض في إجراء عملية جراحية نوعية لطفلة مصابة بسرطان ساركوما في منطقة حساسة خلف الركبة باستخدام تقنية العلاج الإشعاعي بالإلكترون أثناء العملية "Intra Operative Electron Radiotherapy IOERT"، حيث جرى استئصال الورم بشكل كامل مع المحافظة على الأوردة والشرايين والأعصاب المحيطة، وتم إعطاء المريضة خلال العملية الجرعة الإشعاعية لتقليل التأثيرات المصاحبة على وظيفة القدم.وأوضح رئيس الفريق الجراحي المشارك في العملية البروفيسور فوزي بن فهد الجاسر، أنه تم إجراء الفحص السريري للمريضة وأخذ الفحوصات المخبرية والإشعاعية بالتصوير المقطعي للأوعية الدموية والرنين المغناطيسي، وبعد دراسة حالة المريضة مع فريق طب الأورام وجراحة الأوعية الدموية تم إطلاع والدي المريضة بحالتها الصحية وطريقة العلاج، مشيراً إلى أن العملية أجريت بنجاح تام - ولله الحمد -، وخرجت المريضة من المستشفى وهي في حالة صحية ممتازة.// انتهى //11:43ت م0042