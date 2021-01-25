حائل 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسنظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل ممثلة بفريق الطاقة الإيجابية التطوعي أمس، يوماً مفتوحاً للآباء، وذلك بمقر الدار.وأوضحت إدارة الدار أن هذه الأنشطة والمبادرات ترسخ مفهوم العمل الاجتماعي والتطوعي تجاه هذه الفئة الغالية من المجتمع.يأتي ذلك تأكيداً لدور الشراكة المجتمعية وتغير نمط روتين الدار واندماج الآباء بالمجتمع الخارجي والترويح عنهم، الأمر الذي يترك أثراً معنوياً ونفسياً عليهم.// انتهى //11:45ت م0044