إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأعلن الجيشُ الباكستاني عن القضاء على خمسة إرهابيين بينهم اثنانِ من القادة الميدانيين خلال عمليتين تم تنفيذهما في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنَّ العمليتين تم تنفيذهما بناء على معلومات استخباراتية، واستهدفت معاقلَ لعناصر إرهابية، وأن بين القتلى الخمسة كلًّا من سيد رحيم عابد، وسيف الله نور، وهما من القادة الميدانيين لحركة طالبان باكستان المحظورة.// انتهى //11:46ت م0045