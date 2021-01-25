نجران 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسبلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع الأول من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، 78.753 مستخدماً في الفترة الممتدة من 17 - 21 من الشهر الجاري.وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ نحو مليون وأربعمائة ألف مِلَف، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 192 لوحة، ونحو 395 تقييماً.واستعرض التقرير تفاصيل 11.204 فصول افتراضية، منها 325 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 14.066، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 25.637 ، ووصل عدد الشُّعَب إلى 5752 شعبة، أدارها 1125 أستاذاً، بحضور 19.142 طالباً.// انتهى //11:47ت م0046