تونس 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسعادت الصحف التونسية الصادرة اليوم إلى الحديث عن مبادرة الاتحاد التونسي للشغل المنظمة العمالية الأولى في تونس التي تقدم بها للرئيس التونسي قيس سعيَد لإطلاق حوار وطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة في تونس.وأشارت في السياق إلى تشكيك عديد الأطراف في جدوى هذا الحوار الوطني في ظل التمسك بإقصاء بعض الأطراف من الحوار.وكتبت صحف تونس عن المظاهرة الاحتجاجية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة نهاية الأسبوع مشيرة إلى رفع المحتجين شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بالتغيير السياسي في البلاد.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى اختتام لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا محادثاتها في مدينة بوزنيقة المغربية جنوب الرباط حيث تمّ الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.وتوسعت صحف تونس في الحديث عن أجندات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بالعالم العربي والشرق الأوسط.// انتهى //11:48ت م0047