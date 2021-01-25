بروكسل 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسانطلقت في مقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل ، اليوم ، أعمال الاجتماع الشهري الأول لهذا العام لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27.ويبحث الوزراء عددا من القضايا الأوروبية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها سبل إنعاش العلاقات مع الولايات المتحدة وتنسيق تعامل دولهم في مساعدة الدول غير المنتمية للاتحاد على مواجهة وباء كورونا إضافة إلى ما يعرف بدبلوماسية المناخ.كما يتطرق الوزراء إلى منحى العلاقات في مجال السياسة الخارجية والأمن مع المملكة المتحدة غداة البركسيت.// انتهى //11:54ت م0048