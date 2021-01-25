الدمام 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا اليوم، عن مواعيد فتح باب القبول واستقبال الطلبات على برامج الدراسات العليا المتاحة للعام الجامعي 1442هـ / 1443هـ.وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحاً بدءً من يوم الإثنين الموافق 19 جمادى الآخرة 1442هـ، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 17 شعبان 1442هـ، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa.//انتهى//13:02ت م0060