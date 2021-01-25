الرباط 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ المغربية الصادرة اليوم بآخر الاستعدادات الجارية بالمغرب، لإعطاء الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد توصل المغرب بالدفعة الأولى من لقاح "استرازينيكا".وأخبرت الصحفُ حسب مصادر مطلعة، أن الوضع في معبر الكركرات هادئ وطبيعي ،وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء "عادية وغير مضطربة بأي شكل من الأشكال".وسلطت الصحفُ الضوءَ على التفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، في ختام الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة بالمغرب ، بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة، وَفْق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.وتناقلت ترحيبَ مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، عن رغبتها في مراجعة الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع حركة طالبان، خصوصا بعد تكثيف المسلحين هجماتهم في الأشهر الماضية.وتناولت الصحفُ مجملَ التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الذي وعد بتقديم مساعدة فورية لملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل.وواصلت الصحفُ اهتمامها بالوضع الصحي العالمي، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بوباء كوفيد 19 تجاوزت الـ 99 مليون إصابة، فيما بلغت الوَفَيَات مليونينِ و131 ألف وفاة.// انتهى //13:15ت م0064