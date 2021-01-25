الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسوقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم في الرياض اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لتعزيز التعاون في عملية ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني في مجالات اعتماد التراخيص والمواقع والأنشطة الإلكترونية.ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال إصدار التراخيص لمواقع التعليم الإلكتروني الخاصة بالتطوير المهني المستمر، والاستشارات والخدمات ونشر المعايير الوطنية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني للقطاع الصحي.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة التخصصات الصحية في علاقاتها مع الجهات المختلفة؛ رغبةً في تجويد الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة تدعم تطوير التعليم الإلكتروني مبنية على أسس ومعايير التعليم الإلكتروني والتعليم الطبي الوطنية، والتي تمكّنالممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني والذي يؤهلهم لممارسة مهنية ذات جودة عالية في تخصصاتهم.يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته بالمملكة.// انتهى //13:16ت م0065