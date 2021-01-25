المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسثمن صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، إعلانَ شركة تطوير للمباني TBC، عن طرح المجموعة الثانية من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة في المدينة المنورة.وأكد سموُّه على الجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والاهتمام البالغ بالتعليم، وتخصيص الدعم السخيّ لرفعِ مستوى مُخرجات قطاعِ التعليمِ العام، وتوفيرِ جميع الممكِّناتِ الماديةِ والبشريةِ، التي تُسهم في بناءِ أجيالٍ من المواطنين، يُشاركون بصورةٍ فاعلةٍ في مسيرةِ التنمية الشاملة لوطنهم الغالي, موجهاً شُكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على متابعته المستمرة لمختلف المشروعات التعليمية, تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله - على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.من جهته أوضح مدير شركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد أن هذه المشاريع المتضمنة تمويل وبناء وصيانة 60 مبنى تعليميًّا في المدينة المنورة, هي مشروعات مسار البناء والصيانة من مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية, وستُنفذ خلال أربع السنوات القادمة, لتشمل التمويل والتصميم والبناء وإدارة المرافق وَفْق أحدث المواصفات والتصاميم, والتي ستغطي حاجة المنطقة بشكل يتم الاستغناء فيه عن كثير من المباني المستأجرة, لتهيئة بيئة تعليمية ملائمة, مُشيراً إلى أنه عند الانتهاء من هذا المشروع, سيتم توفير 1440 فصلاً دراسياً بسعة طلابية لأكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة إضافة للتخلص من 138 مبنى مُستأجرًا.// انتهى //13:31ت م0071