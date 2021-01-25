عام / الإمارات تسجل 3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/6/12 هـ الموافق 2021/01/25 م واس
أبوظبي 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، عن تسجيل 3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281,546 حالة.
كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.
وأشارت إلى شفاء 3,820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالات.
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