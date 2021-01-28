الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم المدير التنفيذي لمشروع " للمصحف الإلكتروني للمكفوفين " الدكتور مشعل بن هشام الهرساني.وقدم الهرساني شرحاً لسموه عن المصحف االذي يسهل تلاوة وحفظ القرآن الكريم على 8 ملايين كفيف مسلم حول العالم من خلال تطوير جهاز إلكتروني بإبتكار سعودي يحتوي على القرآن الكريم فقط وفق نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، متوافق في ترتيب صفحاته مع مصحف المبصرين لدمج المكفوفين والمبصرين معاً في حلقة تحفيظ القرآن الكريم لتسهيل التلاوة والحفظ والتنقل بين الصفحات .ونوه سموه بهذه المبادرة خدمة للمكفوفين ليتمكنوا من تلاوة وحفظ القرآن الكريم.// انتهى //13:41ت م0061