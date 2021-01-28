مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 28 يناير 2021م واساستبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 150 متراً مربعاً من الرخام في صحن المطاف والمكبرية.وتجري صيانة الرخام بمتابعة فريق متخصص يشرف على أعمال الترميم والتنظيف والاستبدال للقطع في حالة فقدانها لخاصية المحافظة على البرودة .يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة القائمة على مدار الساعة والدورية المجدولة لكامل المسجد الحرام خاصة صحن المطاف والمسعى والمكبرية يباشرها 40 مهندساً وفنياً .// انتهى //13:41ت م0063