الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسواصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تنفيذ حملته الطبية تطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية الكلاكلة بجمهورية السودان.وقام فريق المركز حتى اليوم الرابع من الحملة بإجراء 143 عملية جراحية، والكشف على 725 حالة، وصرف 475 نظارة طبية، 1,605 قطرات للأعين وأدوية متنوعة.يذكر أن المركز اختتم الأسبوع الماضي حملته في ولايتي الخرطوم وأم درمان بالقيام بأكثر من 700 عملية جراحية متنوعة تكللت جميعها - والله الحمد - بالنجاح.وتأتي هذه الحملات الطبية المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.// انتهى //13:47ت م0066