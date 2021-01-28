الرياض 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ، بمكتبه اليوم ، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للإمارات في المملكة.ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بما بذله الشيخ شخبوط آل نهيان من جهود حثيثة خلال فترة عمله لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن الرعاية السامية التي تحظى بها مسيرة مجلس التعاون من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تمثل الداعم الأساسي والرئيسي للأمانة العامة للعمل على تحقيق كل ما يعزز ويدعم مسيرة المجلس المباركة .// انتهى //14:42ت م0072