بريدة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري القابضة الدكتور علي الأنصاري , الذي أطلع سموه على تفاصيل إنشاء مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون بمدينة بريدة.واستمع سمو أمير القصيم من الدكتور الأنصاري لتفاصيل المشروع الذي سيتم إقامته بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طفل من متلازمة داون والتوحد, على مساحة إجمالية قدرها 124,056م2 ، مشيراً إلى أن البناء سيتم على مساحة 11 ألف م2 ويتكون من أربعة طوابق, معدداً أهداف المركز التي منها تعزيز العلاج الوظيفي وتقييم الذكاء والتدريبات الرياضية, وتعزيز تنمية المهارات والمواهب لدى الأطفال من خلال التوجيه الدائم والمستمر, كما سيتضمن المشروع ساحة مخصصه للمطاعم والمقاهي ومشروع انشاء مركز تجاري وفندق.وأشاد سموه بما قدمه الدكتور الأنصاري لتعزيز إنشاء مثل هذه المراكز المتخصصة, منوهاً بما يحظى به قطاع التنمية الاجتماعية من دعم وعناية الدولة ـ أيدها الله ـ, لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذا المشروع سيضم العديد من الخدمات التأهيلية والعلاجية والتدخل المبكر لمتابعة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق, والمشرف على الشؤون التنموية بالإمارة فهد الدبيخي.// انتهى //15:02ت م0074