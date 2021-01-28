عرعر 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسنظم فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ممثل في لجنة التصوير الضوئي اليوم ورشة تدريبية في تصوير الخيل العربي وذلك فناء الجمعية بمدينة عرعر.وتناولت الورشة الجزي للنظري منها أهم النصائح في تصوير الخيل العربي ومميزاته ونقاط الجمال وأهم الزوايا في تصويره واستعراض عدد من الأفكار، بالاضاقة إلى الجزء العملي عن لوكيشنات للتصوير.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة خلف القاران بأن لجنة التصوير الضوئي في صدد تنفيذ العديد من الورش التي تخدم المصورين في كافة مجالات أنواع التصوير في الأيام القادمة.// انتهى //23:44ت م0182