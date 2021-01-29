واشنطن 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,504 إصابات مؤكدة و 4,107 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 25,456,670 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 427,626.// انتهى //00:04ت م0184