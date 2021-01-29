واشنطن 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الثنائية العميقة بين الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لدور الأردن الريادي في دفع عجلة السلام والاستقرار الإقليميين.// انتهى //00:05ت م0185